"Укрзализныця" выплатила пятый купон по еврооблигациям на $500 миллионов

Акционерная компания "Украинская железная дорога", созданная на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), 19 ноября текущего года выплатила пятый купонный доход по еврооблигациям на 500 млн долл., дебютный выпуск которых состоялся в мае 2013 года, сообщил в комментарии УНИАН директор по реформированию, правовой и имущественной политике "Укрзализныци", член правления Публичного акционерного общества, созданного 21 октября на базе ведомства, Евгений Кравцов, не уточнив суммы выплаты.

Еврооблигации «Укрзализныци» включены в долговую операцию с внешними заимствованиями государства в рамках программы расширенного финансирования Международного валютного фонда.

Напомним, в мае 2013 года «Укрзализныця» впервые провела на Ирландской фондовой бирже размещение пятилетних евробондов с купоном на уровне 9,5% годовых в объеме 500 млн долл. и погашением 21 мая 2018 года.

Организаторами размещения стали банки Barclays, Morgan Stanley и Sberbank. «Укрзализныця» направила привлеченные средства на реализацию программ капитальных вложений и рефинансирование своего краткосрочного кредитного портфеля.

Основными инвесторами, которые приобрели облигации "Укрзализныци", являются инвестиционные фонды (68%), банки (25%) и хедж-фонды (6%).

18 ноября 2013 года «Укрзализныця» своевременно и в полном объеме осуществила первую выплату купона по своему дебютному выпуску еврооблигаций на 500 млн долл. США с погашением в 2018 году, 16 мая 2014 года – вторую выплату, 19 ноября 2014 года – третью выплату, 18-19 мая 2015 года - четвертую выплату.

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Как сообщал УНИАН, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн.

Из них, по словам руководства «Укрзализныци», внутренний долг перед частными кредиторами составляет около 22 млрд грн.

Под реструктуризацию не подпадают долги «Укрзализныци» перед официальными кредиторами, в частности перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи.

В июле этого года "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.