Акции "Газпрома" и "Аэрофлота" упали на новостях о подготовке санкций против Турции

Стоимость акций «Аэрофлота» и «Газпрома» на Московской бирже начала снижаться после заявлений министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева о возможных мерах в отношении Турции.

К 16:50 мск бумаги авиакомпании торговались по 55,5 рубля (минус 2,05%). Акции «Газпрома» подешевели на 0,41% до 143,5 рубля. Биржевые индексы также отреагировали снижением: ММВБ опустился на 0,3% до 1828 пунктов. Индекс РТС снизился на 0,4% до 875 пунктов, сообщает Slon.ru.

Глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев днем 26 ноября заявил, что Россия планирует прекратить работу по нескольким совместным с Турцией проектам, в том числе, газопроводу «Турецкий поток». По словам министра, в рамках антитурецких санкций может быть ограничено и авиасообщение между двумя странами, как регулярное, так и чартерное.

Позднее глава Ростуризма Олег Сафонов объявил о прекращении сотрудничества с Турцией. Большинство российских туристов вернется из Турции до 7 декабря. Без туристического потока из России Турция будет терять около $10 млрд ежегодно, добавил Сафонов.

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 26 ноября сообщил, что российские власти в ближайшее время примут экономические меры в ответ на сбитый Турцией российский бомбардировщик Су-24.

Также на фоне обострения отношений с Турцией Россельхознадзор начал тотальные проверки всех сельскохозяйственных товаров, идущих из республики.