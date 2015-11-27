На фондовом рынке Китая снова обвал - индексы упали на 5-6%

Фондовые биржи Китая завершили торги пятницы резким спадом на фоне ухудшившихся внутренних макроэкономических данных за октябрь, свидетельствуют данные бирж, пишет Прайм.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 5,5% - до 3436,3 пункта. Индекс шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite потерял 6,1% - до 2184,11 пункта.

Давление на настроение инвесторов оказала слабая статистика по прибыли промышленных предприятий в Китае. Согласно опубликованным данным, показатель за октябрь продемонстрировал падение на 4,6% в годовом исчислении против снижения на 0,1% месяцем ранее.

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Значительный спад продемонстрировали котировки акций китайских финансовых компаний, среди которых Citic Securities Co. и Guosen Securities Co. на фоне новостей о том, что регулятор фондового рынка Китая подозревает их в нарушении правил торгов.