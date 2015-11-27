Фонд госимущества хочет объявить о продаже Одесского припортового в конце января

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) планирует объявить о продаже госпакета 99,7% акций одного из крупнейших в стране производителей химической продукции Одесского припортового завода (ОПЗ) в конце января 2016 года, сказал на брифинге глава ведомства Игорь Билоус.

"Объявление о продаже ОПЗ, надеюсь, появится уже в конце января 2016 года", - отметил он.

Также Билоус добавил, что сам приватизационный процесс может затянуться до июня 2016 года.

"Мы еще раз пересмотрели весь график и поставили широкий диапазон – это с начала года и до средины года. Я бы хотел это сделать в марте - конце мая", - добавил он.

По словам главы фонда, дата продажи ОПЗ зависит от принятия Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в приватизационный процесс, позволяющий отменить обязательную продажу 5-10% акций стратегических госпредприятий на фондовых биржах. Также этот документ регламентирует привлечение советников к приватизации таких объектов.

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