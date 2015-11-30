Минэкономразвития подготовило законопроект о товарных биржах

Министерство экономического развития и торговли подготовило законопроект "О регулируемых товарных рынках", регламентирующий деятельность товарных бирж и основные требования к ним.

Текст законопроекта опубликован на сайте министерства.

В частности, документ изменяет статус товарной биржи из неприбыльной организации на акционерное общество либо общество с ограниченной ответственностью.

Кроме того, определяются требования к уставному капиталу бирж, на основе которых им предоставляется лицензия, а также регламентируется клиринговая деятельность.

При этом законопроект определяет критерии инсайдерской информации и манипулирования на товарных рынках, а также предусматривает разделение публичной и регуляторной информации.

Согласно пояснительной записке к документу, критериями эффективности законопроекта станут сокращение количество товарных бирж и одновременное увеличение количества торговцев, а также объема биржевого товарного рынка.

Читайте такжеМинагропрод хочет создать в Украине новую товарную биржу

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли планирует реформировать украинские товарные биржи по международным стандартам для получения адекватной ценовой информации при выполнении закона о трансфертном ценообразовании.

По словам главы Минэкономразвития Айвараса Абромавичуса, Украине нужны биржи, работающие по рыночным правилам и использующие мировой опыт в процессах организации биржевой торговли с привлечением таких мировых систем, как CME Group и NYSE Euronext.