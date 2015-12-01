ДТЭК Ахметова идет на реструктуризацию долгов

Крупнейший частный энергохолдинг Украины ДТЭК идет на реструктуризацию своих еврооблигаций, срок погашения которых наступает в апреле 2018 года, и создает комитет кредиторов.

Об этом говорится в сообщении компании на сайте Лондонской фондовой биржи.

Как отмечается в сообщении, ДТЭК нанял для этих целей одного из крупнейших в мире финансовых консультантов – компанию Rothschild.

Согласно сообщению, ДТЭК планирует в первом квартале 2016 года представить кредиторам свои предложения по реструктуризации долгов.

Читайте такжеАМКУ начал проверку энергохолдинга Ахметова на монополизм

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2010 году выпустил еврооблигации на 500 млн долл. с погашением в 2015 году. Затем, в конце марта 2013 года, ДТЭК провел рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, разместив через свою «дочку» DTEK Finance PLC пятилетние евробонды на 600 млн долл. с погашением в апреле 2018 года.

В конце марта 2015 года ДТЭК предложил держателям своих облигаций на сумму 200 млн долл. с погашением 28 апреля 2015 года реструктуризировать 80% долга.

В начале апреля ДТЭК сообщил, что достиг согласия с держателями 88,59% своих евробондов об обмене бумаг, и продлил срок обмена до 13 апреля. Затем ДТЭК по решению Высшего суда Англии и Уэльса добился участия всех держателей еврооблигаций в реструктуризации долговых бумаг на 200 млн долл.