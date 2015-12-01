Кабмин утвердил перечень подлежащих реструктуризации госпредприятий

Кабинет министров Украины утвердил приоритетный перечень предприятий, которые подлежат реструктуризации из-за того, что с их деятельностью связаны значительные финансовые риски. Как отмечается в правительственном распоряжении №1227, перечень включает 13 предприятий, и до 15 декабря планы по их реорганизации должны быть утверждены и согласованы с Министерством экономического развития и торговли Украины. Оно же должно предоставить разъяснения о том, что подразумевает процесс реструктуризации предприятий.

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В перечень, утвержденный Кабмином, в частности, вошли: госпредприятие "Укрспирт", Государственная продовольственно-зерновая корпорация, НАЭК "Энергоатом", госхолдинги "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго", Укрзализныця, Международный аэропорт "Борисполь", "Укрпошта", Конструкторское бюро "Южное", завод "Южмаш", ГП "Антонов" и госхолдинг "Нафтогаз Украины".

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