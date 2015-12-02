Яценюк хочет объединить госпредприятия в 7 холдингов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках реформы структуры и работы правительства предлагает вывести все государственные предприятия из-под управления министерств и объединить их в 7 холдингов, которые будут управляться независимыми менеджерами.

Об этом Яценюк сказал в ходе заседании правительства.

«В новой структуре Кабинета министров Украины я буду предлагать членам правительства вывести все государственные компании из-под управления министерств и министров. Министр должен определять государственную политику, а не управлять государственной собственностью, - сказал Яценюк. – Выведенные компании будут объединены в 7 государственных холдингов, которыми будут управлять независимые директора, избранные на открытых конкурсах при участии наших иностранных партнеров».

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Как сообщал УНИАН, реформа работы государственных предприятий, не подлежащих приватизации, является одним из приоритетов работы правительства, и в особенности Министерства экономического развития и торговли Украины. По данным министерства, совокупный убыток 100 крупнейших госпредприятий, без учета “Нафтогаза” и “Укрзализныци”, в І квартале 2015 года составил 9,7 млрд грн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Весной 2015 года министерство разработало постановление о создании холдинговой компании – одной или нескольких, в которую вошли бы стратегические компании, остающиеся в государственной собственности. Главной целью постановления стало выведение госактивов из-под контроля органов исполнительной власти, а также повышение эффективности их управления.