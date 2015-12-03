ЕЦБ продолжит скупать облигации еврозоны до весны 2017 года

Об этом в ходе пресс-конференции 3 декабря заявил глава ЕЦБ Марио Драги, сообщается на сайте организации.

Драги добавил, что теперь ЕЦБ в рамках программы согласился приобретать кроме гособлигаций, также муниципальные и региональные бонды, номинированные в евро. Объем выкупа ценных бумаг останется прежним – на сумму €60 млрд в месяц, пишет Slon.ru.

Ранее предполагалось, что европейский финансовый регулятор перестанет выкупать государственные и корпоративные облигации стран-членов еврозоны в сентябре 2016 года. Запущена программа ЕЦБ была в марте 2015 года с целью разгона инфляции до 2% в среднесрочной перспективе.

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Ранее 3 декабря ЕЦБ решил понизить с 9 декабря уже отрицательную ставку по депозитам – с минус 0,2% до минус 0,3% (базовая ставка по кредитам и маржинальным кредитам были сохранены на прежнем уровне).