Dragon Capital "разморозил" покупку у россиян акций одной из крупнейших бирж в стране

Инвестиционная компания Dragon Capital намерена приобрести 19,99% акций третьей по объему торгов биржи в стране – Украинской биржи.

Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

На данный момент Dragon Capital не владеет акциями фондовой площадки, а ее основными акционерами являются Московская биржа с долей 22,444% и «Украинский биржевой холдинг» с долей 20,64% акций.

Как сообщал УНИАН, инвестиционная компания «Драгон Капитал» 17 ноября приостановила процесс покупки 20% акций Украинской биржи у Московской биржи в связи с неоднозначным восприятием этой сделки со стороны участников рынка.

16 ноября компания подписала соглашение с Московской биржей о выкупе у российской стороны 20% акций Украинской биржи (УБ).