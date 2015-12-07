Нацбанк завтра впервые будет продавать облигации на аукционе

Национальный банк Украины 8 декабря в ходе первого аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа выставит на продажу НДС-облигации сроком погашения в июле 2019 года, сообщается на сайте регулятора.

Нацбанк напомнил, что аукцион состоится на торговых площадках фондовых бирж "Перспектива" и ПФТС.

"Начальная цена ценных бумаг и их количество, которое предлагается к продаже, условиями аукциона не устанавливается. В ходе аукциона участники торгов смогут предложить Национальному банку свои условия покупки ОВГЗ (их количество и цену), подавая конкурентные заявки. Заявки участников аукциона удовлетворяются, начиная с самой высокой цены", - говорится в сообщении.

Регулятор отметил, что проведение аукционов по продаже и покупке гособлигаций направлено на более гибкое регулирование денежно-кредитного рынка и ликвидности банков Украины.

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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины урегулировал порядок купли-продажи долговых ценных бумаг посредством участия в биржевых торгах, нацеленный на более гибкое регулирование денежно-кредитного рынка и ликвидности банков.

Для покупки ценных бумаг участники могут подавать заявки с указанием количества ценных бумаг, которые они готовы безусловно приобрести или продать по указанной ими цене, при этом все представленные заявки должны быть обеспечены соответствующими активами.

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Объем продажи облигаций внутреннего государственного займа из портфеля НБУ в октябре составил 0,42 миллиарда гривень, с начала года - 1,52 миллиарда гривень.