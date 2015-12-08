Обвал рубля и российского фондового рынка возобновился

Российский рубль во вторник, 8 декабря, продолжил падение вслед за обвалом нефтяных котировок.

По данным Московской биржи, с начала торгов курс доллара вырос на 11 коп. и составлял 69,6 руб.

Курс евро укрепился на 10 коп., до 75,47 руб.

Читайте такжеDie Welt: Как Саудовская Аравия превратила цены на нефть в оружиеАналогичная ситуация и на фондовом рынке - индексы продолжают снижаться.

Так, индекс ММВБ упал на 0,27%, до 1736,50 пункта.

Индекс РТС опустился на 0,60%, до 788,62 пункта.

Как сообщал УНИАН, рубль в понедельник, 7 декабря, опустился до 3-месячного минимума на фоне падения стоимости Brent на уровни кризиса 2009 года - ниже 42 доллара за баррель.