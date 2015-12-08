Реструктуризацию долга Киева поддержали свыше 90% кредиторов

Об этом говорится в сообщении KYIV FINANCE PLC, размещенном на сайте Ирландской фондовой биржи.

Как сообщается, переговоры прошли в офисе компании White & Case LLP в Лондоне.

«Процент держателей бондов в соответствии с инструкциями участников составил 91,82%. Процент голосов в пользу экстраординарного решения (реструктуризации - УНИАН) составил 99%», - говорится в биржевом сообщении.

Как ожидается, окончательная дата определения условий долговой операции – 22 декабря.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2015 года Киевский городской совет принял предварительные основные условия реструктуризации муниципальных бондов на общую сумму 550 млн долл., из которых 300 млн. – с погашением в 2016 году, а 250 млн долл. – с погашением в 2015 году. При этом 6 ноября Киев объявил временный мораторий по любым выплатам в отношении муниципальных бумаг. Долг Киева вошел в общий периметр долговой реструктуризации, которую провело правительство Украины в текущем году.

Условия обмена предполагали списание 25% долговой суммы и обмен бумаг на новые бонды с погашением в 2019-2020 годах по ставке 7,75%. Кроме того, держателям бумаг, подлежащих реструктуризации, предложат деривативы – аналогичные государственным.