Депутаты в очередной раз провалили законопроект, который даст старт большой приватизации

Депутаты Верховной Рады в ходе сигнального голосования не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Как передает корреспондент УНИАН, в ходе сигнального голосования законопроект №2319а поддержал 191 депутат, а после предложения экс-министра финансов Виктора Пинзеника об исключении из него нормы о советниках – 220 депутатов при 226 необходимых.

Комментируя результаты голосования, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус обвинил народных депутатов в провале данного законопроекта. «Приватизацию (2319а) провалили уже в десятый раз! «Возрождение» (Хомутынник) - 0 голосов, «Оппоблок» - 0, Ляшко - 0. Дерибан продолжается», - написал Абромавичус на своей странице в Facebook.

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Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины настаивал на скорейшем принятии Верховной Радой правительственных законопроектов об отмене обязательной продажи 5-10% акций крупных госактивов и привлечении советников по приватизации, что позволит организовать прозрачный процесс продажи Одесского припортового завода, госхолдинга «Центрэнерго», предприятия «Сумыхимпром» и других объектов, а также привлечь в Украину дешевые кредитные ресурсы, которых сейчас нет из-за экономического кризиса и российской агрессии.

В начале июня Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект об отмене нормы по обязательной продаже 5-10% акций объектов приватизации через украинские биржи. Кроме того, парламент не поддержал правительственный законопроект о привлечении советников к процессу приватизации для повышения его эффективности.