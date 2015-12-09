"Укрзализныця" согласовала условия реструктуризации облигаций на $500 миллионов

Акционерная компания "Украинская железная дорога" провела переговоры с группой компаний по управлению активами в составе ICE Canyon LLC, Portland Worldwide Investments Ltd., Promeritum Investment Management LLP и VR Global Partners, LP и согласовала условия перепрофилирования облигаций со ставкой 9,5% на сумму 500 млн долл., сроком погашения в 2018 году.

Согласно сообщению пресс-службы компании, по итогам переговоров с Ad Hoc комитетом, созданным данными компаниями, ставка купона была увеличена до с 9,5% до 9,875% (действует с 21 ноября 2015 года) и продлен срок погашения с 21 мая 2018 года до 15 сентября 2021 года.

Кроме того, стороны договорились об изменении структуры амортизации долга. В частности, 60% непогашенной основной суммы долга будет уплачено в 2019 году, из которых 30% - 15 марта 2019 и 30% - 15 сентября 2019. Еще 20% непогашенной основной суммы долга будет уплачено в 2020 году: 10% - 15 марта 2020 и 10% - 15 сентября 2020, и 20% непогашенной основной суммы долга - в 2021 году: 10% - 15 марта 2021 и 10% - 15 сентября 2021.

Также были изменены даты уплаты процентов на 15 марта и 15 сентября (первый период начисления процентов после завершения реструктуризации, с 21 ноября 2015 по 15 марта 2016 года, будет коротким периодом начисления процентов).

Стороны также договорились о повышении суммы задолженности, обеспеченной доходами будущих периодов (по пункту 14.1.2 договоров займа), на 250 млн долл., увеличении периода с 7 дней (по пункту 14.1.2 договоров займа) до 60 дней, а также внесении изменений в документы, отображающие реорганизацию "Укрзализныци" (включая отказы от прав в связи с любым нарушением, которые могли случиться в связи с проведением реорганизации).

В компании отметили, что "Укрзализныця" ожидает, что репрофилирование будет осуществлено через процедуру получения согласий по обмену облигаций на новые облигации по вышеуказанным условиям, а завершение репрофилирования зависит от одобрения условий владельцами облигаций. Этапы реализации репрофилирования будут анонсированы "Укрзализныцей" в ближайшее время.

"Мы благодарны Ad Hoc комитету за поддержку, оказанную "Укрзализныце" в осуществлении репрофилирования. Эта процедура происходит во время, когда "Укрзализныця" проходит историческую реорганизацию, которая полностью изменит деятельность компании. Согласованные условия также соответствуют требованиям программы EFF МВФ, и таким образом "Укрзализныця" содействует Кабинету министров в реализации общего обслуживания долга", - цитирует пресс-служба слова и. о. главы "Укрзализныци" Александра Завгороднего.

Как сообщал УНИАН, 12 мая «Укрзализныця» сообщила кредиторам о наступлении технического дефолта предприятия в связи с нарушениями обязательств по выплате основной суммы по некоторым внутренним двусторонним кредитным соглашениям, кросс-дефолте по еврооблигациям. Ведомство также сообщило о планах провести реструктуризацию долга перед частными кредиторами на 32 млрд грн при общей сумме долга в 37,5 млрд грн.

Из них, по словам руководства «Укрзализныци», внутренний долг перед частными кредиторами составляет около 22 млрд грн.

Под реструктуризацию не подпадают долги «Укрзализныци» перед официальными кредиторами, в частности перед Европейским банком реконструкции и развития и по официальным двусторонним займам перед Эксимбанком Кореи.

В июле этого года "Укрзализныця" достигла договоренности с частными кредиторами о реструктуризации около 82% внутренних долговых обязательств, подлежащих реструктуризации.