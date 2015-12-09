Приватизационный процесс по ОПЗ может затянуться до октября 2016 года

Первый заместитель директора Одесского припортового завода Николай Щуриков считает, что приватизационный процесс по заводу может затянуться до октября 2016 года, тогда как Фонд госимущества рассчитывает продать госпакет акций к июню.

Такое мнение он высказал на пресс-конференции в Киеве 9 декабря.

"Объективно – это октябрь следующего года", - сказал Щуриков.

По его словам, парламент пока не смог одобрить изменения в законодательство для улучшения процедуры приватизации.

Также, по мнению замдиректора предприятия, стартовая стоимость ОПЗ в 500 миллионов долларов, о которой говорит Фонд госимущества, занижена.

"Такой цены на завод быть не может. Более объективная цена – 1-1,5 миллиарда долларов", - сказал Щуриков.

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Как сообщал УНИАН, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус рассчитывал на продажу Одесского припортового завода в марте 2016 года в случае, если Верховная Рада примет законопроект о внесении изменений в приватизационный процесс.

При этом Абромавичус отметил, что в случае непринятия законопроекта дата продажи ОПЗ будет отодвигаться.

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Одесский припортовый завод (Южный, Одесская область) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Предприятие также осуществляет перегрузку химической продукции, поступающей из стран СНГ, на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.