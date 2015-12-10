Основной индекс фондового рынка Дубая упал до двухлетнего минимума

Основной индекс фондового рынка Дубая (Dubai Financial Market) снизился до минимальных значений за последние два года на фоне возобновившегося падения мировых цен на нефть, передает ПРАЙМ.

В ходе торгов в среду, 9 декабря, индекс DFMGI опускался ниже отметки 3000 пунктов, что является минимальным значением с четвертого квартала 2013 года. С начала текущего месяца индекс снизился примерно на 6%.

Читайте такжеИГИЛ планировала взрывы в торговых центрах и гостиницах ДубаяСогласно эмиратскому изданию The National, фондовый рынок Абу-Даби (Abu Dhabi Securities Exchange) также упал до минимальных значений с начала года - основной индекс опустился ниже 4,090 пункта.

Цена нефтяной "корзины" ОПЕК (OPEC Reference Basket of crudes) 9 декабря сократилась на 0,5 доллара, или на 1,41% - до 34,8 доллара за баррель, опустившись к уровню 2 июля 2004 года, когда ее цена составляла 34,75 доллара за баррель.

Снижение цен связано с решениями ОПЕК. Организация на встрече в Вене не приняла решения по изменению квоты на добычу нефти, составляющей 30 миллионов баррелей в день, но решила сохранить уровень фактической добычи, который превышает квоту на 1,5 миллиона баррелей. Официально квота с 2011 года составляет 30 миллионов баррелей в день.