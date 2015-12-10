Порошенко призвал Раду ускорить приватизацию госпредприятий, которые являются "мощным источником коррупции"

Президент Украины Петр Порошенко назвал мощным источником коррупции государственные предприятия и призвал Верховную Раду ускорить их приватизацию.

Об этом глава государства заявил во время второго заседания Национального совета по вопросам антикоррупционной политики в четверг.

«Все телеканалы пестрят сообщениями о том, что на том или ином государственном предприятии создаются огромные коррупционные запасы. Как это преодолеть? Только эффективная приватизация, назначение независимых директоров, прозрачные формы государственного контроля за деятельностью и эффективностью управления тех или иных предприятий», - отметил Порошенко.

По словам президента, к сожалению, пока Верховная Рада не принимает это решение.

«Я еще раз подчеркиваю, публично обращаюсь к ним, чтобы приватизация была ускорена», - подчеркнул глава государства.

Напомним, 8 декабря депутаты Верховной Рады в ходе сигнального голосования не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Комментируя результаты голосования, министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус обвинил народных депутатов в провале данного законопроекта. «Приватизацию (2319а) провалили уже в десятый раз! «Возрождение» (Хомутынник) - 0 голосов, «Оппоблок» - 0, Ляшко - 0. Дерибан продолжается», - написал Абромавичус на своей странице в Facebook.

Как сообщал УНИАН, Фонд государственного имущества Украины настаивал на скорейшем принятии Верховной Радой правительственных законопроектов об отмене обязательной продажи 5-10% акций крупных госактивов и привлечении советников по приватизации, что позволит организовать прозрачный процесс продажи Одесского припортового завода, госхолдинга «Центрэнерго», предприятия «Сумыхимпром» и других объектов, а также привлечь в Украину дешевые кредитные ресурсы, которых сейчас нет из-за экономического кризиса и российской агрессии.

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В начале июня Верховная Рада не смогла рассмотреть законопроект об отмене нормы по обязательной продаже 5-10% акций объектов приватизации через украинские биржи. Кроме того, парламент не поддержал правительственный законопроект о привлечении советников к процессу приватизации для повышения его эффективности.