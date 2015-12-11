Кабмин планирует в следующем году получить от приватизации 17 миллиардов

Кабинет министров Украины планирует в 2016 году получить от приватизации 17,1 млрд грн.

Соответствующий показатель содержится в проекте государственного бюджета, опубликованном на сайте Верховной Рады.

Как сообщал УНИАН, бюджет на 2015 год предусматривает поступления от приватизации на уровне 17 млрд грн, однако этот план не был выполнен в связи с провалом принятия приватизационного законодательства.

Депутаты Верховной Рады 8 декабря в ходе сигнального голосования не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

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При этом Фонд государственного имущества Украины настаивает на скорейшем принятии Верховной Радой правительственных законопроектов об отмене обязательной продажи 5-10% акций крупных госактивов и привлечении советников по приватизации, что позволит организовать прозрачный процесс продажи Одесского припортового завода, госхолдинга «Центрэнерго», предприятия «Сумыхимпром» и других объектов, а также привлечь в Украину дешевые кредитные ресурсы, которых сейчас нет из-за экономического кризиса и российской агрессии.