Shell получила разрешение Китая на крупнейшую сделку в своей истории

Министерство коммерции Китая одобрило сделку, в ходе которой британско-голландская нефтегазовая Royal Dutch Shell купит британскую нефтегазовую BG Group.

Об этом сообщается в пресс-релизе Shell.

Ранее разрешения на сделку выдали власти Бразилии, Евросоюза и Австралии. Таким образом, указывает Bloomberg, все препятствия для совершения рекордной в истории Shell сделки устранены.

После сообщения о выдаче разрешения китайскими властями акции Shell в Лондоне выросли на 1,2%, а ценные бумаги BG Group подорожали почти на 3%. Котировки Shell с начала года на фоне снижения мировых цен на нефть упали на 35%.

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Shell объявила о приобретении BG Group в апреле. Сумма транзакции составит около $70 млрд, при этом в случае разрыва сделки Shell должна будет выплатить BG Group £750 млн ($1,1 млрд). Поглощение BG Group признано одной из крупнейших мировых сделок M&A в первой половине 2015 года, пишет Slon.ru.

Мировые цены на нефть сейчас находятся на минимумах с 2008–2009 года. 14 декабря котировки Brent и WTI снижаются седьмую сессию подряд, что является самым длительным спадом с середины 2014 года.