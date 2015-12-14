Российский рубль и фондовые индексы падают вслед за нефтью

В России курс доллара в ходе торгов понедельника на Московской бирже превысил 71 рубль, курс евро преодолел отметку в 78 рублей, следует из данных биржи.

Обе валюты выросли до максимума с августа 2015 года, пишет Прайм.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.54 мск понедельника прибавлял 0,79 рубля - до 71,16 рубля, курс евро - 0,69 рубля, до 78,09 рубля.

Рынок акций РФ в понедельник также в минусе на фоне падения нефтяных котировок и ослабления рубля.

Индекс ММВБ тестирует уровень в 1700 пунктов, обновив минимум с конца октября на фоне падения котировок февральского фьючерса нефти марки Brent ниже 37 долларов за баррель.

Индекс ММВБ к 16.03 мск терял 1,05% - до 1702,35 пункта, индекс РТС - 2,88% - до 754,8 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

Ранее индекс ММВБ уже снижался до 1698,9 пункта, обновив минимум с 27 октября, индекс РТС уже доходил до 752,86 пункта, обновив минимум с 25 августа.

Стоимость нефти Brent упала до 36,4 доллара за баррель, рискуя опуститься до минимума с конца 2008 года (36,2 доллара), ниже которого рынок не находился с лета 2004 года.