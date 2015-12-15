Фонд госимущества подготовит стратегию формирования госхолдингов – Яценюк

Как сообщили в пресс-службе правительства, об этом сказал премьер-министр Арсений Яценюк в ходе заседания Национального совета реформ.

"Кабмин уже принял решение внедрить практику аудиторских отчетов и аудиторской отчетности во всех госкомпаниях. Аудит будут проводить компании "Большой четверки", – цитирует Яценюка пресс-служба. – Фонд госимущества получил поручение подготовить стратегию формирования государственных холдингов для того, чтобы полностью вывести из-под контроля министров управление объектами госсобственности. Такое решение поддержали президент и правительство".

Согласно сообщению пресс-службы, на текущем этапе обсуждается вопрос количества таких холдингов.

"Мы исповедуем отраслевой подход, когда каждая отрасль получит свой профильный холдинг. Основной вопрос – будем ли мы делать единый госхолдинг на самом верху, который будет управлять всеми остальными", – сказал Яценюк, уточнив, что таких холдингов может быть от трех до семи.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава правительства отмечал, что в Кабмине активно прорабатывают идею выведения госкомпаний из-под подчинения министерств и объединения их в 7 холдингов.

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