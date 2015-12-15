Кабмин предлагает Раде увеличить отчисления госпредприятий в бюджет

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде Украины обязать унитарные государственные предприятия и предприятия с госдолей отчислять не менее 30% чистой прибыли (дохода) в государственный бюджет с 1 января 2016 года.

Об этом говорится в правительственном законопроекте "О внесении изменений в Закон Украины "Об управлении объектами госсобственности" (№3627), зарегистрированном в парламенте и опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Государственные унитарные предприятия (кроме государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины "Украэрорух" в соответствии с Законом Украины "О присоединении Украины к Многостороннему соглашению об уплате маршрутных сборов", государственного предприятия по обеспечению функционирования дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств, представительств международных межправительственных организаций в Украине Государственного управления делами, а также государственных предприятий "Международный детский центр "Артек" и "Украинский детский центр "Молодая гвардия") и их объединения обязаны направить часть чистой прибыли (дохода) в государственный бюджет Украины в размере не менее 30 процентов в порядке, определенном Кабинетом министров Украины", - сказано в проекте закона.

При этом в пояснительной записке к законопроекту уточняется, что 30% прибыли должны перечислять государственные унитарные предприятия – субъекты естественных монополий и государственные унитарные предприятия, плановый расчетный объем чистой прибыли которых превышает 50 миллионов гривень.

"Все остальные предприятия должны будут выплачивать 15% прибыли", - говорится в пояснительной записке.

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Согласно проекту закона, предприятия со 100-процентной госдолей должны будут платить 50% чистой прибыли в бюджет.

"Размер дополнительный суммы отчислений в бюджет составит около 5,2 миллиарда гривень", - сказано в пояснительной записке.

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Как сообщал УНИАН, размер бюджетных отчислений для предприятий с госдолей на уровне 50% действовал в Украине в 2013 году, затем в 2014 году он был снижен до 30%.