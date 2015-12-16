ЕБРР в следующем году хочет выпустить облигации в гривне

Европейский банк реконструкции и развития в 2016 году планирует выпустить номинированные в национальной валюте облигации для привлечения средств под кредитование украинского бизнеса через банки-партнеры, среди которых, «Райфайзен Банк Аваль», «Укрэксимбанк». «Мегабанк».

Об этом сообщил ведущий советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов на встрече с прессой в Киеве.

“У нас есть определенные подвижки, связанные с возможностью выпуска облигаций, номинированных в национальной валюте. Есть возможность направить ресурсы от размещения подобных облигаций на кредитование в национальной валюте”, - сказал он.

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При этом Усов не уточнил возможный объем выпуска облигаций, сославшись на нестабильность макроэкономической ситуации в стране.