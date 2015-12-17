На фондовых рынках США стартовало "ралли Санта Клауса"

Повышение Федеральной резервной системой США базовой ставки на 25 процентных пунктов дало старт «ралли Санта Клауса» на фондовых рынках. Традиционно этим термином обозначают предновогодний рост фондовых индексов.

​О том, что решение ФРС подстегнуло «ралли Санта Клауса» и рост фондовых индексов, пишет РБК со ссылкой на Bloomberg. Агентство указывает на то, что индекс Standаrd&Poor`s 500 (индекс американских компаний с наибольшей капитализацией) растет несколько дней подряд и почти покрыл потери в декабре — ожидается, что он закончит год в «зеленой зоне».

«Ралли Санта Клауса» началось на этой неделе на ожиданиях повышения ставки ФРС», — заявил главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон. По его словам, эффект от решения ФРС обеспечит индексам рост до конца года.

Эксперт не исключил, что к концу года S&P 500 достигнет примерно 2130 пунктов, то есть будет в районе исторического рекорда, который этот индекс поставил в мае 2015 года (2122 пункта). Сейчас значение индекса составляет 2073 пункта, по итогам торгов 16 декабря он вырос на 29,66 пунктов.

Майкл Арон отмечает, что инвестиции в нефтяные компании представляются наиболее рискованными в «эйфории конца когда». «Несмотря на все сегодняшние хорошие новости, у нефти проблемы, и мы должны иметь в виду то влияние, которое окажет снижение котировок нефтяных компаний», — сказал он.​

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Накануне Федеральная резервная система повысила ключевую ставку на 25 процентных пунктов. Ранее ключевая ставка находилась на исторически низком уровне — 0–0,25%. После повышения она будет колебаться в промежутке между 0,25% и 0,5%. Ставка была повышена впервые с 2006 года.