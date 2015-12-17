Большая приватизация не начнется до принятия соответствующих законов - Билоус

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не начнет приватизацию стратегических предприятий, включая Одесский припортовый завод, ряд облэнерго, "Центрэнерго", пока не будут приняты законодательные изменения в приватизационный процесс, которые предусматривают запрет продажи 5-10% акций данных предприятий на фондовых биржах.

Об этом сообщил глава ведомства Игорь Билоус на своей странице в Facebook.

"Хочу, чтобы все поняли: мы не начнем приватизацию больших предприятий, пока не будут внесены законодательные изменения, так как хотим все сделать по закону – прозрачно и понятно. Чтобы за два-три года ни у кого даже мысли не появилось, что можно зацепиться за какую-то мелочь и начать обратный процесс", - отметил он.

Глава фонда добавил, что яркий пример продажи "Криворожстали" предусматривал приватизацию всего пакета акций без участия биржи.

"Это решение было ситуативным. Сейчас я против таких решений. Нельзя каждый раз выдавать новые приказы, замещая ими нормально работающий закон", - написал Билоус.

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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады 8 декабря в ходе сигнального голосования в третий раз не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.

Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус отметил, что приватизацию в Украине ни в коем случае нельзя откладывать, поскольку государственные компании работают в интересах отдельных бизнес-групп.

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Справка УНИАН. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 миллиардов гривень, после чего меткомбинат был переименован в "MittalSteel Кривой Рог", позднее - в "АрселорМиттал Кривой Рог".