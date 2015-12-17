Большая приватизация не начнется до принятия соответствующих законов - Билоус
Глава фонда добавил, что яркий пример продажи "Криворожстали" предусматривал приватизацию всего пакета акций без участия биржи.
Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) не начнет приватизацию стратегических предприятий, включая Одесский припортовый завод, ряд облэнерго, "Центрэнерго", пока не будут приняты законодательные изменения в приватизационный процесс, которые предусматривают запрет продажи 5-10% акций данных предприятий на фондовых биржах.
Об этом сообщил глава ведомства Игорь Билоус на своей странице в Facebook.
"Хочу, чтобы все поняли: мы не начнем приватизацию больших предприятий, пока не будут внесены законодательные изменения, так как хотим все сделать по закону – прозрачно и понятно. Чтобы за два-три года ни у кого даже мысли не появилось, что можно зацепиться за какую-то мелочь и начать обратный процесс", - отметил он.
Глава фонда добавил, что яркий пример продажи "Криворожстали" предусматривал приватизацию всего пакета акций без участия биржи.
"Это решение было ситуативным. Сейчас я против таких решений. Нельзя каждый раз выдавать новые приказы, замещая ими нормально работающий закон", - написал Билоус.
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Как сообщал УНИАН, депутаты Верховной Рады 8 декабря в ходе сигнального голосования в третий раз не смогли обеспечить поддержку правительственного законопроекта, предусматривающего внесение изменений в процедуру приватизации, в частности, отмену обязательной продажи 5-10% акций стратегических государственных предприятий на фондовых биржах при проведении их приватизации.
Министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус отметил, что приватизацию в Украине ни в коем случае нельзя откладывать, поскольку государственные компании работают в интересах отдельных бизнес-групп.
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Справка УНИАН. Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций комбината "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн при стартовой цене 10 миллиардов гривень, после чего меткомбинат был переименован в "MittalSteel Кривой Рог", позднее - в "АрселорМиттал Кривой Рог".
Хочу, щоб усі зрозуміли: ми не починаємо приватизацію великих підприємств, поки не внесено законодавчі зміни, оскільки ...Опубліковано Ігором Білоусом 17 грудня 2015 р.