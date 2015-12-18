Обвал рубля и фондовых индексов России не стихает на фоне падения цен на нефть
Курс доллар преодолел психологическую отметку 71 рубль.
Российский рубль на торгах в пятницу, 18 декабря, продолжает падение вслед за обвалом цен на нефть.
Согласно данным Московской биржи, курс доллара с начала торгов укрепился на 16 коп. и составил 71,35 руб.
Курс евро поднялся на 54 коп., до 77,46 руб.
Читайте такжеЧто даст Украине обвал цен на нефтьФондовый рынок России также открылся снижением.
Индекс ММВБ упал на 0,65% и составил 1769,36 пункта.
Индекс РТС просел на 1,36%, до 781,30 пункта.
Как сообщал УНИАН, на торгах 18 декабря на Интерконтинентальной бирже в Лондоне стоимость февральского фьючерса на североморскую смесь Brent опустилась до 37,21 доллара за баррель, на легкую нефть WTI - упала до 36,19.
Нефтяной рынок продолжает реагировать на повышение ставки ФРС. На этой неделе регулятор решился поднять ключевую ставку до 0,25-0,5% годовых, завершив 10-летний период нулевых ставок и пообещал, что в 2016 году она вновь вырастет до 1,375%.
Кроме того, президент США Барак Обама подписал временный бюджет, который включает отмену 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США.