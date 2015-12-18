Обвал рубля и фондовых индексов России не стихает на фоне падения цен на нефть

Российский рубль на торгах в пятницу, 18 декабря, продолжает падение вслед за обвалом цен на нефть.

Согласно данным Московской биржи, курс доллара с начала торгов укрепился на 16 коп. и составил 71,35 руб.

Курс евро поднялся на 54 коп., до 77,46 руб.

Читайте такжеЧто даст Украине обвал цен на нефтьФондовый рынок России также открылся снижением.

Индекс ММВБ упал на 0,65% и составил 1769,36 пункта.

Индекс РТС просел на 1,36%, до 781,30 пункта.

Как сообщал УНИАН, на торгах 18 декабря на Интерконтинентальной бирже в Лондоне стоимость февральского фьючерса на североморскую смесь Brent опустилась до 37,21 доллара за баррель, на легкую нефть WTI - упала до 36,19.

Нефтяной рынок продолжает реагировать на повышение ставки ФРС. На этой неделе регулятор решился поднять ключевую ставку до 0,25-0,5% годовых, завершив 10-летний период нулевых ставок и пообещал, что в 2016 году она вновь вырастет до 1,375%.

Кроме того, президент США Барак Обама подписал временный бюджет, который включает отмену 40-летнего эмбарго на экспорт нефти из США.