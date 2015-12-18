Акции Сбербанка и фондовые индексы России рухнули после объявления Украиной моратория на выплату "долга Януковича"

Акции Сбербанка на торгах 18 декабря демонстрируют снижение после заявления Украины о моратории на выплату "долга Януковича".

Согласно данным Московской биржи, акции Сбербанка подешевели на 3,6%.

Фондовый рынок России также отреагировал на новость из Украины.

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Индекс РТС просел на 3,61%, до 766,47 пункта.

Как сообщал УНИАН, Украина в соответствии с действующим законодательством и ранее принятыми на себя обязательствами по выполнению долговых операций объявила мораторий на выплату всех долгов перед Российской Федерацией, включая долг, взятый правительством Януковича-Азарова в 2013 году в объеме 3 млрд долл., а также долги госхолдинга «Укравтодор» и Конструкторского бюро «Южное» перед российскими банками.

Об этом в ходе внеочередного заседания правительства сказал премьер-министр Украины Арсений Яценюк.

Общая сумма долга, попавшего под мораторий, превысила 3,58 млрд долл.