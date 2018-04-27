Прививка реприватизацией

В истории Украины зафиксирован лишь один-единственный случай успешной честной приватизации государственного актива международной корпорацией, принесший казне внушительный доход – продажа в 2005 году крупнейшего метпредприятия "Криворожсталь" компании Mittal Steel Germany GmbH (сейчас – ArcelorMittal), управляемой миллиардером Лакшми Митталом.

Это признают все. В средине декабря об этом на заседании Национального совета реформ в очередной раз упомянул президент Петр Порошенко, обсуждая возможный старт новой масштабной продажи оставшихся в госсобственности объектов.

Однако мало кто хочет вспоминать, что этот пример успешной приватизации стал возможен только лишь после не менее успешной… реприватизации. В 2004 году "Криворожсталь" после сомнительного конкурса оказалось в руках Рината Ахметова и Виктора Пинчука всего за 800 миллионов долларов. А уже через год, после реприватизации, на открытом аукционе компания Миттала уже заплатила за этот металлургический комбинат в шесть раз больше – около 5 миллиардов долларов.

Реприватизация "Криворожстали" стала возможной благодаря смене власти в стране, происшедшей в результате Оранжевой Революции. И после Революции Достоинства у пришедшей на ее волне новой власти был шанс повторить тот успех, раз и навсегда закрыть вопрос непрозрачной и скандальной приватизации "под одного участника", проведенной во времена президентства Януковича.

Например, за период управления страной этим историческим деятелем шесть суперликвидных объектов в энергетике перешли в руки одно человека, Рината Ахметова – и все они ему обошлись лишь втрое дороже его же квартиры в Лондоне. Из новой "коллекции", в первую очередь, следует выделить две жемчужины украинской энергетики – генерирующие компании "Днепроэнерго" и "Западэнерго".

Прокуроры начинают и проигрывают

Новая власть в течение 2014 году все никак не могла определиться, как поступить с реприватизацией – начинать процесс или перевернуть страничку "распродажи Януковича". И только весной 2015 года, когда Генпрокуратуром был назначен Виктор Шокин, заговорили о возможной реприватизации некоторых объектов.

От слов к делу перешли в апреле 2015 года, когда представители "ока государева" наконец-то подали иски в суд с требованием признать незаконной приватизацию "Днепроэнерго", "Донбассэнерго" и "Закарпатьеоблэнерго".

В исках Генпрокуратуры сказано, что Кабмин, лично экс-премьер Азаров и Фонд госимущества превысили свои полномочия, намеренно сузили круг потенциальных покупателей и искусственно создали предпосылки для приобретения госакций заранее определенными субъектами. Именно благодаря действиям правительства, по мнению прокуроров, "Донбассэнерго" ушло в руки старшего сына беглого экс-президента – Александра Януковича, "Закарпатьеэнерго" - структурам Сергея Левочкина и Юрия Бойко, а "Днепроэнерго" - Ринату Ахметову. Второй аргумент – все покупки из-за отсутствия конкуренции осуществлялись почти по стартовой цене, хотя в бюджет от продажи лакомых кусочков госсобственности могли поступить гораздо больше средств.

Поначалу прокуроры бойко взялись за процесс реприватизации и даже добились, что Хозяйственный суд Киева отменил приватизацию 25% акций энергогенерирующей компании "Днепрэнерго". Однако, из-за отсутствия политической воли у первых лиц государства, прокурорский напор со временем почти улетучился, и осенью они с треском проиграли апелляцию ахметовской компании ДТЭК. Еще больше унизил Генеральную прокуратуру Высший хозяйственный суд – 14 декабря он не только встал на сторону ДТЭК, но и взыскал с государства более 90 тыс. грн. судебного сбора.

Слепая Фемида

Помимо прокуроров, отмены результатов незаконной приватизации добивается и частная компания "Бизнес-инвест". Компания подавала иски в суды на решения Кабинета министров, Фонда госимущества и к "счастливым покупателям" – относительно приватизации пакетов акций "Днепроэнерго", "Днепрооблэнерго" и "Западэнерго" (контролируются ДТЭК Рината Ахметова), а также "Закарпатьеоблэнерго" (организация после приватизации через ООО "Енергетическая Украина ТВ" перешла под контроль малоизвестной австрийской компании, скрывающей реальных собственников. СМИ связывают австрийского владельца "Закарпатьеоблэнерго" с экс-главой администрации Януковича Сергеем Левочкиным).

Для "Бизнес Инвеста" все эти иски – не альтруизм. К компании уверены, что их права были нарушены ограничивающими условиями приватизации, согласованными Кабмином, которые закон позволял устанавливать только для стратегических предприятий "группы Г" (в определенную законодательством Украины "группу Г" входят стратегические предприятия, а также предприятия, к которым можно применять индивидуальный подход при приватизации, – УНИАН). Из-за этих специальных условий, выписанных, по мнению экспертов, под одного покупателя, "Бизнес Инвест" даже не мог подать заявку на участие в продаже госимущества.

"Фонд должен был обеспечить соблюдения принципа конкурентности процедуры приватизации, максимальный экономический эффект. Это все может возникнуть тогда, когда есть максимальное количество покупателей, как минимум – не один", - отметил представитель "Бизнес Инвест" Александр Винниченко.

Однако, судебные решения по инициированным "Бизнес Инвестом" искам пока что выносятся в пользу ответчиков. По словам Винниченко, судьи не находят оснований для того, чтобы компания вообще подавала иски, так как она не являлась участником приватизации.

"Получается парадокс – мы не могли подать заявку на покупку, так как не подходили по дискриминационным дополнительным условиям, которые оспариваем и просим признать незаконными, а отказывают нам, так как мы не соответствовали этим условиям и не подали заявку", - отметил Винниченко.

В итоге, "Бизнес-инвесту" в исках отказали судьи Хозяйственного суда Киева и Киевского апелляционного суда. Проиграла компания и Высший хозяйственный суд в попытке вернуть государству 25% "Днепрэнерго" и 50% "Закарпатьеоблэнерго". 23 декабря тот же Высший хозяйственный суд решит судьбу приватизации "Западэнерго".Еще один аргумент судей – "Бизнес-инвест" не обжаловала конкурсы сразу после их проведения. "Но ведь делать это во времена президента Януковича было бесполезно. Тому есть примеры. Скажите, кто в нашей стране не согласен с этим?" - задается риторическим вопросом Винниченко.

"В большинстве случаев собственники будут выигрывать суды, так как у них больше ресурсов. Пока в судах решаются вопросы не относительно законности или незаконности, а количества денег, которым оперирует та или иная сторона, у нас нормальной реприватизации не будет", - прокомментировал УНИАН данную ситуацию экс-глава Фонда госимущества Александр Бондарь.

Цена вопроса

Безусловно, в вопросе реприватизации едва не самым главным вопросом является наличие в стране независимой судебной системы.

Правда, бывший руководитель Фонда госимущества Александр Бондарь считает, что, кроме исков суд, необходимы действия и со стороны исполнительной и законодательной ветвей власти. В частности, правительство и парламент мог бы на законодательном уровне внедрить механизм доплаты за объекты, которые были непрозрачно приватизированы. Вместе с тем экс-глава ФГИУ констатировал отсутствие у нынешней власть наличие политической воли уйти от кулуарных разборок и провести качественную реприватизацию.

Которая, кстати, могла бы стать одним из весомых и справедливых источников наполнения бюджета. Для сравнения: за 25%-ный пакет акций "Днепроэнерго" Ахметов уплатил 1,2 миллиарда гривень. А уже в 2013 году полностью подконтрольная ему самая крупная генерирующая компания страны получает чистую прибыль в размере… 1,39 миллиарда! Другими словами, покупка "отбита" буквально в течение года. И это – не считая попыток спрятать доходы...

Еще нагляднее ситуация по "Западэнерго". Компания занимает около 14% рынка тепловой электроэнергетики Украины, но главная ее ценность – Бурштынский энергоостров, через который идет экспорт электроэнергии на Запад. Ахметов уплатил 1,9 миллиарда за 45% пакет акций "Западэнерго" (теперь у него полный контроль – 70,9%), но только на зарубежных поставках электроэнергии он заработала в 2012 году 5 миллиардов, а в 2013-м – 4,5 миллиарда гривень.

Реприватизация: прививка от злоупотреблений

Впрочем, отнюдь не все эксперты считают, что в нынешней ситуации Украине нужно начинать процесс реприватизации. К примеру, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отметил, что сейчас проводить реприватизацию неактуально. "Потому что это вредительство. Это вернет нас в 90-е годы", - добавил он.

В свою очередь, директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин допускает возможность реприватизации нескольких объектов, хотя и призывает пользоваться этим инструментарием очень осторожно.

"Реприватизация может быть только в единичных случаях по специфическим условиям, но как политика этого не должно быть. По одному-двум объектам можно это сделать, но государство должно быть точно уверенно, что там явно были злостные нарушения, которые привели к серьезным последствиям", - отметил он.

При этом, даже согласные с такой точкой зрения эксперты затрудняются назвать примеры приватизации мало-мальски крупного объекта во времена Януковича, когда приватизационный аукцион был бы проведен без нарушений.

В итоге, без мощной общественной поддержки и четкой позиции властей, Украина и дальше топчется на одном месте, не находя ответа на вопрос – стоит или не строит проводить реприватизацию.

И, на пороге новой распродажи оставшихся в государственной собственности суперликвидных объектов, вирус жадности и приватизационный адреналин заставляют высокопоставленных чиновников думать исключительно в одном направлении – как бы побыстрее избавить государство от якобы "убыточных" предприятий. Естественно, заработав на этом.

Но именно меч реприватизации мог бы раз и навсегда отбить охоту власть предержащих проводить приватизационные конкурсы кулуарно и под "определенный заказ". Это – своего рода прививка от злоупотреблений.

Виталий Чуйко