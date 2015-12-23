Фонд госимущества привлек консультанта для приватизации "Центрэнерго" и ряда облэнерго

Одна из крупнейших аудиторских компаний большой четверки Deloitte стала техническим консультантом по приватизации государственных пакетов акций «Центрэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго» в результате подписания меморандума о сотрудничестве между Фондом государственного имущества Украины (ФГИУ) и Агентством США по международному развитию (USAID).

Об этом сообщила пресс-служба фонда.

«Между Фондом госимущества Украины и Агентством США по международному развитию подписано меморандум о сотрудничестве, согласно которому компания Deloitte предоставит помощь в приватизации «Центрэнерго», «Николаевоблэнерго», «Харьковоблэнерго» и «Запорожьеоблэнерго», - отметила пресс-служба.

Deloitte сделает анализ и предоставит рекомендации относительно эксплуатационного состояния объектов, структуры энергетического рынка, договоров по поставке топлива, начальной оценки вариантов реформирования предприятий, оценки потенциальных покупателей.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества планировал выставить на продажу госпакеты 65% акций «Харьковоблэнерго», 55,2% акций «Запорожьеоблэнерго» и 70% акций «Николаевоблэнерго» в 2016 году после проведения приватизации Одесского припортового завода.

Государственный пакет 78,3% акций "Центрэнерго" фонд планировал выставить на продажу во втором квартале 2016 года.

В фонде сообщили, что это связано с ожиданием от Верховной Рады принятия законопроекта о новой методике оценки стоимости предприятий.