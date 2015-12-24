Кабмин разрешил приватизацию "Украгролизинга" и "Укрспецторга"

Кабинет министров Украины разрешил приватизацию государственной компании «Украгролизинг», которая предоставляет сельскохозяйственную технику в аренду с правом выкупа, и предприятия по реализации на внутреннем рынке военного имущества «Укрспецторг», сообщила пресс-служба правительства.

«В рамках реформы государственных предприятий правительством принято решение включить в перечень предприятий, подлежащих приватизации, два предприятия, управление которыми осуществляет Кабинет министров, а именно - национальную акционерную компанию «Украгролизиинг» и государственное специализированное предприятие «Укрспецторг», - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что эти предприятия не относятся к стратегически важным, проводят коммерческую деятельность и имеют потенциал для привлечения инвесторов.

«Приватизация этих предприятий будет осуществляться по прозрачным, открытым для всех участников процедурам и будет способствовать привлечению инвестиций в экономику страны и поступлению средств в государственный бюджет», - подчеркнула пресс-служба.

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Справка УНИАН. «Укрспецторг» был создан для реализации на внутреннем рынке военного имущества, которое пригодно для дальнейшего использования, но не может быть применено в повседневной деятельности войск, и избыточного военного имущества, кроме военного оружия и боеприпасов к нему, взрывчатых веществ.

«Украгролизинг» продает сельскохозяйственную технику и оборудование для агропромышленного комплекса на условиях финансового лизинга. В состав компании входят предприятия технического обслуживания, материально-технического снабжения и машинно-технические станции.