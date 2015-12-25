Приватизация столичного "Президент-отеля" откладывается – суд не снял запрет на продажу

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) вынужден отменить аукцион по продаже 100% акций киевского «Президент-отеля», запланированный на 29 декабря 2015 года, в связи с тем, что Киевский апелляционный административный суд 24 декабря не отменил запрет на продажу объекта.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба фонда.

«В связи с этим ФГИУ не может принимать заявки на участие в конкурсе по продаже государственного пакета акций ПАО «Президент-отель», - отметила пресс-служба.

В Фонда госимущества сообщили, что в рассмотрении дела об апелляции объявлен перерыв до 28 декабря.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября Фонд госимущества выставил на продажу 100% акций «Президент-отеля» с начальной ценой 330,1 млн грн.

Позже в фонде сообщили, что после публикации информации о продаже отеля поступило сообщение из Окружного административного суда Киева, который вынес постановление о запрете приватизации госпакета акций компании по иску «Строительной компании «Квадр», которая является арендатором отеля.

В ведомстве сообщили, что очень удивлены оперативной работой суда, так как на момент подписания номера «Ведомостей приватизации» от 24 ноября 2015 года с объявлением о продаже отеля никакого решения суда в фонд не поступало.

ФГИУ подал апелляцию на данное решение суда.

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Справка УНИАН. «Президент-отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист») построен в Киеве в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах. Отель в I полугодии 2015 года увеличил чистую прибыль на 59,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 7,4 млн грн.

Антимонопольный комитет Украины в 2009 году разрешил «Строительной компании «Квадр», зарегистрированной в Киеве в том же году, взять в аренду активы отеля на 25 лет. При этом в АМКУ отметили, что арендатор с момента создания не осуществлял хозяйственной деятельности и планировал предоставлять гостиничные услуги.

Из открытых источников известно, что «Президент-отель» находился в аренде у близкой к экс-президенту Виктору Януковичу бизнес-группы Бориса Кауфмана и Александра Грановского.