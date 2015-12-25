Фондовый рынок России падает следом за рублем

Рынок акций РФ во второй половине торгового дня пятницы торгуется в минусе на фоне ослабления рубля и низких объемов торгов, сообщает Прайм.

"Индекс ММВБ к 16:16 мск снижался на 0,65% - до 1731,43 пункта, индекс РТС - на 0,96% - до 773,64 пункта", - говорится в сообщении.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 28 копеек - до 70,52 рубля, курс евро - на 96 копеек - до 77,53 рубля.

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"К середине дня российский рынок демонстрировал низкую волатильность, торгуясь на объемах в три раза ниже обычного. Отсутствие торгов в Европе и в западном полушарии лишает российских участников рынка ориентиров", - комментирует аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Подчеркивается, что сырьевой рынок остался без движения, баррель Brent закончил предрождественскую сессию около отметки 37,9 доллара за баррель (+1,5%), воспользовавшись потенциалом технического отскока.