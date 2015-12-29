Мировой объем сделок по слиянию и поглощению обновил абсолютный рекорд

В мире объем сделок по слиянию и поглощению (M&A) обновил абсолютный максимум, который был достигнут в 2007 году, и составил $5 трлн, передает MarketWatch со ссылкой на данные исследовательской компании Dealogic.

На долю американских компаний приходится половина общего объема сделок — $2,5 трлн.

Читайте такжеХромаев: Через пять лет финрынок Украины будет одним из крупнейших в Восточной Европе Крупнейшей из объявленных сделок M&A стало слияние американской Pfizer Inc. и ирландской Allergan Plc объемом $160 млрд. На втором месте слияние гигантов пивной индустрии бельгийской Anheuser-Busch InBev и британского конкурента SABMiller Plc за $107 млрд. Замыкает тройку покупка британо-голландской нефтегазовой компанией Royal Dutch Shell Plc британской газовой BG Group Plc за $81,5 млрд.

В топ-5 сделок M&A также попали: слияние Charter Communications и Time Warner Cable за $79,6 млрд, а также сделка между Dow Chemical и DuPont за $68,6 млрд.

Предыдущий рекорд был установлен в 2007 году - объем сделок по слиянию и поглощению достиг $4,6 трлн.