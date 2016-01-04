На биржах Китая из-за резкого падения акций впервые в истории автоматически остановились торги

В Китае на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах приостановлены торги из-за резкого падения фондовых индексов. Падение китайских индексов ощущается и в других странах Азии, сообщает Русская служба Би-би-си.

Как сообщается, к 15 часам по местному времени индекс CSI300, который составляется на основе показателей акций 300 ведущих компаний Китая, упал сразу на 7 процентных пунктов. Резкое падение привело в действие систему автоматического приостановления торгов. До конца понедельника китайские биржи работать не будут.

Система автоматического приостановления торгов была введена в начале 2016 года и сработала впервые в истории.

Эксперты увязывают падение акций с недостаточно высоким ростом индустриальных показателей Китая: накануне нового года несколько независимых компаний выпустили исследования, в которых предсказывалось дальнейшее падение промышленного производства в Китае.

Кроме того, фактором в падении стало ожидание отмены запрета на продажу акций крупнейших компаний, введенного после сильного замедления роста китайской экономики и девальвации юаня этим летом.

Эффект от падения в Китае чувствуется на токийской бирже, где индекс Nikkei упал примерно на 3%.

Минувшим летом падение биржевых индексов в Китае привело к обвалу котировок во всей Азии и серьезным экономическим последствиям для региона и связанных с ним стран.