Американские индексы S&P 500 и Nasdaq показали худшую первую сессию с 2001 года

Американский индекс Dow Jones упал на 1,58% до 17148 пунктов. Таким образом, индекс показал худшую сессию в первый торговый день с 2008 года, пишет Slon.ru.

Индекс S&P 500 и Nasdaq упали на 1,51% и 2,08% до 2012 и 4903 соответственно. Для этих двух индексов данная первая сессия стала худшей с 2001 года.

4 декабря на китайских фондовых рынках были приостановлены торги, после того как объединенный индекс CSI 300, расчитывающийся из торгующихся в Шанхае и Шеньчжэне акций, упал на 7%. По данным Reuters, событие стало первым, когда торговля на китайских рынках приостанавливалась из-за резкого падения котировок.

На момент закрытия торгов основной китайский индекс Shanghai Composite опустился на 6,9%, до отметки 3296,66.

Другие фондовые индексы азиатского региона также упали вслед за китайскими. Японский Nikkei опустился на 3,1%, южнокорейский Kospi – на 1,8%, австралийский S&P / ASX 200 снизился на 0,5%.