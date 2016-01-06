Акции Apple упали на сообщениях о снижении производства iPhone 6

Об этом сообщает Daily Mail.

Падение котировок Apple произошло на фоне сообщения в издании Nikkei о намерении сократить производство смартфонов iPhone 6 и 6s на 30% в I квартале 2016 года.

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Отмечается, что этот шаг необходимым из-за большого числа нераспроданных смартфонов iPhone 6s и 6s Plus. Снижение производства смартфонов позволит реализовать диллерам уже имеющийся запас товара.

Ранее УНИАН сообщал, что американская IT-корпорация Apple объявила о росте прибыли в четвертом квартале прошлого финансового года (закончился в сентябре 2015г.) на 31% по сравнению с предыдущим годом на фоне роста продаж айфонов в Китае и спроса на Apple Watch.