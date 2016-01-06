Японские индексы рухнули на фоне заявлений КНДР о ядерном испытании

Основные индексы Токийской фондовой биржи завершили торги обвалом - 11-недельным минимумом - на фоне сообщений из КНДР об успешном ядерном испытании, передает Reuters.

Так, индекс Nikkei (отражает курсы акций 225 ведущих компаний Японии) опустился на 0,99% - до 18191,32 пункта.

Индекс TOPIX (отражает курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи) упал на 1,05% - до 1488,84 пункта.

Читайте такжеПравительство Японии ожидает в 2016 году рекордный рост ВВП за последние 19 лет Индексы упали после того, как поступили сообщения о проведении КНДР испытания водородной бомбы. В течение торгов они опускались на рекордные 1,5%. Инвесторы негативно отреагировали на ухудшение ситуации на Корейском полуострове.

Как сообщал УНИАН, севернокорейские власти 6 января официально объявили об успешном испытании водородной бомбы.

"Сегодня успешно проведено первое испытание водородного оружия", — заявила диктор ТВ КНДР. Также в заявлении на телевидении сообщалось, что КНДР не будет применять ядерное оружие, если не будет нарушен ее суверенитет.

КНДР провела четвертое ядерное испытание с тех пор, как объявила себя ядерной державой в 2005 году. Испытания проводились в 2006, 2009 и 2013 годах, что повлекло за собой введение против нее санкций Совета Безопасности ООН.

В КНДР сегодня утром было зафиксировано землетрясение, магнитуда которого, по разным оценкам, составляла от 4,2 до 5,1. По данным различных источников, причина подземных толчков была "искусственного характера". Землетрясение было зафиксировано в 09:30 (02:30 по Киеву) в 49 км на север от города Кильчжу, где находится ядерный полигон Точхан.