Казахстан проведет мега-приватизацию: на продажу выставят крупнейшие предприятия

Власти Казахстана утвердили список объектов, которые выставят на приватизацию, передает ИА Новости-Казахстан.

Постановление правительства РК "О некоторых вопросах приватизации на 2016–2020 годы" от 30 декабря 2015 года вводится в действие с 1 января 2016 года.

В список в числе прочих вошли ТОО "СК-Фармация", национальная компания "Қазақстан ғарыш сапары", республиканское государственное предприятие "Казахавтодор", международный центр пограничного сотрудничества "Хоргос", аэропорт Астаны, а также санаторий "Алматы".

Читайте такжеНазарбаев констатирует: наступает настоящий кризис, более сильный, чем в 2007-2009 годахВ перечень организаций республиканской собственности, подлежащих приватизации, вошли ряд санаториев МВД РК, Казахфильм, оздоровительный центр "Бобек", аэропорты Костаная и Петропавловска, развлекательный центр "Думан" в Астане.

В перечень крупных организаций коммунальной собственности, подлежащих приватизации в приоритетном порядке вошел аэропорт "Коркыт Ата" в Кызылорде.

В перечень крупных дочерних, зависимых организаций национальных управляющих холдингов и иных юридических лиц, являющихся аффилиированными с ними, предлагаемых к передаче в конкурентную среду в приоритетном порядке, вошли национальная компания "Қазақстан Темiр Жолы" (IPO), национальная компания "КазМунайГаз" (IPO), национальная атомная компания "Казатомпром" (IPO), АО "Казпочта" (IPO), авиакомпании "Эйр Астана" (IPO) и "Qazaq Air", "Казахтелеком", аэропорты Актобе, Атырау и Павлодара, а также Актауский международный морской торговый порт и национальный управляющий холдинг "КазАгро".

Правительство Казахстана 25 декабря 2015 года одобрило новый Комплексный план приватизации на 2016-2020 годы. В рамках данного документа утвержден перечень объектов приватизации государственного и квазигосударственного секторов, состоящий из 65 наиболее крупных компаний республиканской собственности, АО "Самрук-Казына", АО "Байтерек" и АО "КазАгро".

Помимо этого, для приватизации утвержден перечень дочерних и зависимых организаций, входящих в состав АО "Самрук-Казына", состоящий из 173 компаний, а также актуализированный действующий перечень объектов, передаваемых в конкурентную среду в результате приватизации, государственно-частного партнерства, ликвидации, состоящий из 545 организаций.