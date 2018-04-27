Фондовый рынок Украины: как оживить "мертвеца"

Украинский фондовый рынок существует уже два десятка лет, и все эти годы он находился в каком-то фантомном состоянии. С одной стороны, есть призванные регулировать эту деятельность чиновники. Также имеются в наличии торговцы, регистраторы, биржи и прочая инфраструктура. Но с другой стороны, если задать любому украинцу вопрос, что он знает о национальном фондовом рынке и какое влияние оказывает этот бизнес на повседневную жизнь и экономику, то ответа, скорее всего, не дождаться.

Травма, нанесенная фондовому рынку Украины при его рождении выбором ошибочной модели ваучерной приватизации, которая превратилась в скупку производственных, энергетических и частично инфраструктурных активов кучкой олигархов, до сих пор не излечена.

И на сегодня эта совокупность отношений по выпуску и обращению ценных бумаг (как характеризуют понятие фондовый рынок учебники по экономике) не выполняет в Украине основных функций – направление инвестиций в развитие экономики и перераспределение средств между секторами. Для граждан отечественный фондовый рынок не интересен, он в отличие от других стран не стал инструментом сохранения и приумножения пенсионных накоплений.

О необходимости решения этих проблем большая часть участников рынка и экспертов говорит уже 20 лет. Но воз продолжал буксовать в унылой грязной канаве. Проблеск надежды на постепенное изменение ситуации появился в 2015 году, когда за расчистку Авгиевых конюшен взялась новая команда, возглавившая государственный регулятор – Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку. Успешные выходцы из крупнейших украинских инвесткомпаний с западным образованием принялись за активную реанимацию. Одним из первых шагов стало лишение лицензий двух вчерашних столпов накренившейся фондовой «хибары» - Украинской биржи и ПФТС.

Итоги 2015 года пока еще не известны, но за одиннадцать месяцев прошлого года объем торгов на организованной части национального фондового рынка сократился к аналогичному периоду предыдущего года вдвое – до 258,2 млрд грн (порядка 10,8 млрд долларов США). При этом большинство операций традиционно проводилось с государственными облигациями – 87%, или 225,4 млрд грн; на втором месте - корпоративные облигации – 4,4%, или 11,4 млрд грн. И только на 5-ом месте после депозитных сертификатов НБУ и деривативов по объему торгов находятся акции со скромными 2,1% от всех заключенных контрактов.

Для сравнения: на европейских площадках, где котируются некоторые украинские компании, цифры по объемам торгов в разы больше - на Варшавской фондовой бирже за 11 месяцев было заключено контрактов на 48,9 млрд евро, на Лондонской фондовой бирже за этот же период объем торгов составил 1,6 трлн евро.

Поле чудес в стране дураков

Одна из основных проблем отечественного рынка капитала – отсутствие заинтересованности в нем населения страны. Если в развитых странах граждане лично или через свои пенсионные фонды активно вкладывают сбережения в паевые и долговые ценные бумаги, то у нас человек скорее отнесет деньги в банк. Объясняется такое положение дел просто: пенсионная реформа не доведена до ума, к тому же свободных денег у населения нет, а если бы и были, то вкладывать их на фондовом рынке некуда.

Сейчас просто не выгодно работать в этой сфере – последние несколько лет отечественный фондовый рынок сокращается, что четко демонстрирует динамика индексов акций Украинской биржи и ПФТС: за последние 5 лет они упали на более чем 70% и продолжают снижение.

«Скорее всего, мы увидим 500 пунктов», - спрогнозировал поведение индекса Украинской биржи управляющий директор инвестиционной компании «Универ» Алексей Сухоруков. Сейчас этот индекс находится на уровне 660 пунктов.

Не только отсутствие личных денег, включая персональные пенсионные накопления, тормозит развитие фондового рынка – в стране, живущей в условиях коррумпированной судебной системы, массово нарушаются права миноритарных акционеров.

В свободном обращении находится мало акций и облигаций надежных эмитентов. Бизнес в большинстве случаев продавал акции на биржевом рынке, чтобы сделать компанию формально публичным акционерным обществом, а не для того, чтобы привлечь дополнительные средства. Эти и множество других факторов в виде недоверия к данному сектору экономики, многократной девальвации курса гривни и недостаточных возможностей для минимизации рисков от потерь - тормоз развития фондового рынка за счет средств внутренних инвесторов.

Заграница нам не поможет

Спасет ли наш «фантом» привлечение средств на богатых зарубежных рынках? Для многих стран, находившихся в состоянии кризиса, подобном нашему, драйверами роста становились иностранные инвестиции. Именно благодаря им отечественный фондовый рынок рос в 2007-2008 годах. Сейчас заграничные фонды с опаской смотрят на Украину, предпочитая или выжидать, или выделять деньги на масштабные проекты под государственные гарантии. Причин этому множество: от ведущейся уже два года путинской Россией против нашей страны кровавой и разрушительной войны до коррупции практически на каждом углу.

Иностранному инвестиционному фонду имеет смысл вкладывать средства в крупные объекты, активы которых составляют сотни миллионов, миллиарды долларов. В Украине же таких компаний единицы, и они если не в государственной собственности, то в руках олигархов.

Последние не спешат расставаться с частью своего бизнеса и для привлечения дополнительных средств используют кредитование. При этом взятые в предыдущие годы роста цен на товарных рынках валютные кредиты после трехкратного падения курса гривни стали неподъемной ношей для компаний. Кто-то пытался реструктуризировать долги, а кто-то, как агрохолдинг «Мрия», допустивший в 2014 году дефолт, в 2015 году решился на конвертацию долговых обязательств в акции. Конечно, такие решения принимаются болезненно для владельцев, но пора уже менять философию ведения бизнеса и научиться отвечать за ошибочный выбор стратегии его развития. И как это делается во всем цивилизованном мире, ответом на риск должен быть переход активов в руки более эффективных собственников.

Другим способом привлечь иностранный капитал на первичном рынке акций является приватизация. Пока правительству и Фонду госимущества похвастаться здесь нечем. Хотя объектов для продажи в стране достаточно: Одесский припортовый завод, «Сумыхимпром», «Центрэнерго», несколько облэнерго и ТЭЦ. В очередной раз эксперты призывают чиновников при продаже госсобственности приоритетом выбирать не латание бюджетных дыр, а привлечение эффективного собственника с возможностью активного развития бизнеса.

Из-за коррупционных скандалов вокруг госпредприятий, нежелания парламентариев менять приватизационное законодательство продажа госсобственности из месяца в месяц откладывается. По последнему прогнозу Министерства экономического развития и торговли, этот процесс, наконец-то, сдвинется с мертвой точки во втором квартале 2016 года. Участники рынка с интересом будут наблюдать за реализацией этого обещания.

Важным фактором, отпугивающим иностранных инвесторов, являются валютные ограничения, которые не позволяют полноценно работать на вторичном рынке.

«Рост рынка может быть, но только после того, как НБУ снимет ограничения валютные», - считает специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса.

Национальный банк собирается постепенно снимать ограничения, но, когда это случится, никому не известно. В начале декабря они были продлены до марта. По мнению банкиров, пролонгация может повториться еще не один раз, а это значит, что приток валюты в 2016 году вряд ли сможет оживить рынок. В случае же отмены ограничений есть шанс получить вливание иностранных инвестиций как в экономику страны, так и на фондовый рынок.

Игры не по правилам

Как для внутреннего, так и для внешнего инвестора важной является «игра по правилам». Здесь ключевая роль отводится Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

В первую очередь, ее усилия должны быть направлены на создание единых правил работы на цивилизованном фондовом рынке, защиту его от мошенничества и манипулирования ценами. В августе при участии украинских брокеров на американском фондовом рынке мошенники смогли заработать 100 млн долл. Украинский регулятор оказался бессилен в этой ситуации, так как у него не было полномочий прийти с проверкой к торговцам, не говоря уже о полноценном сотрудничестве с американскими коллегами.

«Мы не можем затребовать информацию, не можем получить информацию по сотрудникам из налоговой, не можем получить информацию по движению средств на счетах в банке, не можем потребовать сдать нам жесткие диски, распечатки звонков, электронную переписку», - заявляли в НКЦБФР.

На внутреннем рынке комиссия активно предотвращает манипулирование ценами акций на биржах, но санкциями являются лишь относительно небольшие штрафы. К примеру, по одному из последних расследованных дел НКЦБФР оштрафовала недобросовестных участников на 2,4 млн грн. При этом их действия привели к снижению стоимости активов негосударственного пенсионного фонда НБУ на 14,6 млн грн.

Как подчеркивает глава Нацкомиссии Тимур Хромаев, европейские правила предусматривают как штрафы, исчисляемые миллионами евро, так и уголовную ответственность. Повышение болезненности санкций должно воспитать рынок работать по правилам.

Больше интересных инструментов

Еще одной проблемой неликвидного отечественного фондового рынка является отсутствие реальной диверсификации инструментов торгов. Ни для кого не секрет, что основными ценными бумагами, которые формируют статистику бирж по объему торгов, являются государственные облигации внутреннего займа, выпущенные самым надежным заемщиком страны - Минфином.

Участники рынка призывают власти в 2016 году обратить внимание на условия для использования такого традиционного для развитых рынков капитала инструмента как деривативы. Являющиеся способом хеджирования бизнес-рисков, эти бумаги имеют широкий спектр применения: от агрорынка до рынка металлов.

Для развития рынка деривативов Комиссия в прошлом году сделала первые шаги в виде разработки соответствующих законопроектов. Они уже зарегистрированы в Верховной Раде и ждут очереди на рассмотрение. В случае оперативного одобрения данной инициативы парламентариями, после переходного периода в 2017 году сможет заработать рынок производных ценных бумаг.

Таким образом, дышащий на ладан украинский фондовый рынок еще можно спасти, но работать нужно быстро и последовательно. Особенностью рынка ценных бумаг является его системный, всеохватывающий характер, поэтому восстановление зависит от множества факторов. В первую очередь, это - стабилизация экономики и рост реальных доходов населения.

Привлечение иностранных инвестиций может быть осуществлено путем либерализации валютного регулирования и запуска большой приватизации. От моментального принятия позитивных решений по этим двум вопросам валюта не хлынет на фондовый рынок, но зарубежные и национальные инвесторы определенно обратят внимание на перспективы украинской экономики и за несколько лет ситуация может измениться в лучшую сторону.

На этапе восстановления рынка важным является государственное и общественное регулирование. Эффективный надзор за рынком должны осуществлять как Комиссия по ценным бумагам, так и саморегулирующиеся организации профессиональных участников рынка. Их совместная работа позволит выработать правила, которые будут выполняться профучастниками и изменят плохую карму нашего фондового рынка.

Виталий Чуйко (УНИАН)