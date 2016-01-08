Акции Apple впервые с октября 2014 года упали ниже $100

Последний раз меньше бумаги компании $100 стоили 20 октября 2014 года, пишет РБК.

Ниже психологической отметки акции компании упали в 18:02 по Киеву. К 18:47 бумаги Apple стоили $98,82 за акцию, после чего бумаги вновь начали набирать в цене. В 19:16 по Киеву акции стоят $98,96, что на $1,74 (1,73%) ниже уровня вчерашнего закрытия торгов. Как отмечает Bloomberg, падение акций самой дорогой компании мира продолжается третий день подряд. С начала 2016 года акции Apple упали уже на 4%, тогда в 2015 году бумаги подешевели на 4,6%, отмечает агентство.

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Bloomberg отмечает, что беспокойство в отношении Apple на этой неделе было вызвано публикацией в японском деловом издании Nikkei Asian Review, которое сообщило, что в первом квартале 2016 года ​Apple сократит производство iPhone 6 и iPhone 6s на 30%. Решение было принято на фоне спада продаж в розничных сетях, из-за которого в магазинах скопилось слишком большое количество моделей, отмечало издание со ссылкой на данные поставщиков комплектующих.​

Пока компания эту информацию не прокомментировала.