В США зафиксировано крупнейшее за 119 лет падение Dow Jones в первые 4 дня торгов

Рекордное падение американского индекса с понедельника по четверг стало худшим за последние 119 лет. Об этом сообщает CNN со ссылкой на статистику компании FactSet Research Systems.

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"Индекс Dow Jones потерял 911 пунктов (5%). Это худшее четырехдневное падение в начале года, согласно статистистике FactSet, которая ведется с 1897 года", - отмечает издание.

Как сообщалось, 4 января американские индексы S&P 500 и Nasdaq показали худшую первую сессию с 2001 года. Индекс S&P 500 и Nasdaq упали на 1,51% и 2,08% до 2012 и 4903 соответственно.

Американский индекс Dow Jones упал на 1,58% до 17148 пунктов. Таким образом, индекс показал худшую сессию в первый торговый день с 2008 года.

4 декабря на китайских фондовых рынках были приостановлены торги, после того как объединенный индекс CSI 300, расчитывающийся из торгующихся в Шанхае и Шеньчжэне акций, упал на 7%. По данным Reuters, событие стало первым, когда торговля на китайских рынках приостанавливалась из-за резкого падения котировок.