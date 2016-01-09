Первая рабочая неделя года стала худшей на фондовом рынке США за четыре года

Первая рабочая неделя нового года оказалась крайне неудачной для американских фондовых бирж.

Так, индексы Dow Jones (основной показатель деловой активности в США) и S&P 500 за неделю потеряли почти 6%, это худший показатель за последние четыре года.

Большее падение на первой неделе торгов нового года было отмечено лишь в разгар Великой депрессии – в 1932 году, сообщает Русская служба Би-би-си.

По мнению экспертов, падение спровоцировал финансовый обвал в Китае: индекс Shanghai Composite дважды за эти дни проваливался больше чем на 7%, после чего торги закрывались.

Накануне миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что ситуация в экономике напоминает ему 2008 год, когда грянул глобальный кризис.