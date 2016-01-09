Первая рабочая неделя года стала худшей на фондовом рынке США за четыре года
14:15, 09 января 2016Фондовый рынок
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На биржах США отмечено рекордное падение индексов.
REUTERS
Первая рабочая неделя нового года оказалась крайне неудачной для американских фондовых бирж.
Так, индексы Dow Jones (основной показатель деловой активности в США) и S&P 500 за неделю потеряли почти 6%, это худший показатель за последние четыре года.
Большее падение на первой неделе торгов нового года было отмечено лишь в разгар Великой депрессии – в 1932 году, сообщает Русская служба Би-би-си.
По мнению экспертов, падение спровоцировал финансовый обвал в Китае: индекс Shanghai Composite дважды за эти дни проваливался больше чем на 7%, после чего торги закрывались.
Накануне миллиардер и финансист Джордж Сорос заявил, что ситуация в экономике напоминает ему 2008 год, когда грянул глобальный кризис.
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