На фондовом рынке Китая очередной обвал - индекс ChiNext рухнул на 6,3%

​Котировки акций китайских компаний снова идут вниз. По итогам торгов 11 января 2016 года основной фондовый индекс Shanghai Composite снизился на 5,32%, опустившись до отметки 3016,7 пункта, сообщает РБК.

Еще более серьезную динамику понижения продемонстрировал SZSE Component - основной индекс Шэньчжэньской биржи, где торгуются акции большинства крупнейших госкомпаний. По итогам торгов 11 января 2016 года индекс, при расчете которого учитывается стоимость бумаг 40 наиболее ликвидных и крупных компаний на бирже, упал сразу на 6,21%.

Высокотехнологичный индекс ChiNext, отражающий динамику стоимости акций хай-тек компаний и интернет-стартапов, по итогам сегодняшних торгов рухнул сразу на 6,34%.

Как отмечает Financial Times, рынки отреагировали на недавнее заявление главы Центра исследования развития при Госсовете КНР Ли Вея. Он заявил, что Китаю будет сложно в период с 2016 по 2020 год достигнуть экономического роста выше 6,5%.

"В последние 30 лет благодаря реформам и политике открытости ВВП Китая рос темпами по 10% каждый год. По сравнению с этим 6,5% не такая большая цифра, однако и таких темпов роста будет сложно достигнуть", - заявил Ли Вей.

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На остальных азиатских биржах также происходит снижение котировок. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,39%, гонконгский Hang Seng - на 2,33%, южнокорейский Kosdaq - на 1,11%, тайваньский Taiex - на 1,34%, сингапурский Straits Times Index - на 2,11%.

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"Как будто Хеллоуин в январе. Везде красные флажки для инвесторов, решивших было провести коррекцию своих портфелей", - пояснил Bloomberg управляющий директор манильской First Grade Holdings Астро дель Кастильо.