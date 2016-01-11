Российский фондовый рынок падает вслед за азиатским

Рынок акций РФ в понедельник несет существенные потери по всем секторам, что привело к резкому снижению основных индексов уже в начале торгов до многомесячных минимумов на фоне внешнего негатива и падения нефтяных фьючерсов по марке Brent.

По оценкам аналитиков, распродажи российских акций можно будет наблюдать до конца торгов понедельника, пишет Прайм.

Индекс ММВБ к средине дня падал на 3,22% - до 1692,29 пункта, индекс РТС - на 4,03%, до 707,11 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" растет на 0,66 рубля - до 75,42 рубля, курс евро - на 1,63 рубля, до 82,25 рубля.

Мартовский фьючерс на нефть марки Brent падает на 2,28% - до 33,15 доллара за баррель.

Самый важный фактор, обусловивший спад на рынках акций и удешевление нефти, - турбулентность в Китае, где индекс Shanghai Composite в первую неделю января обрушился более чем на 12%, замечает аналитик компании "Сбербанк КИБ" Коул Эйксон.

Торги понедельника Shanghai Composite также закончил в серьезном минусе (-5,33%).