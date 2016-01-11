Российский индекс РТС из-за дешевой нефти упал до минимума с декабря 2014 года

Индекс РТС — один из основных российских фондовых индикаторов — в ходе торгов на Московской бирже на фоне обвала нефти упал ниже рубежа 700 пунктов, минимума с декабря 2014 года.

Об этом пишет «Коммерсант».

Так, к 18:15 по московскому времени индекс упал на 5% до 699,7 пункта. Рублевый индекс ММВБ потерял 3,66% и составил 1684,71 пункта.

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Напомним, аналитики инвестбанка Morgan Stanley считают, что продолжающийся рост курса доллара в этом году скорее всего вызовет снижение цен на нефть до $20 за баррель.