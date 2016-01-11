Польша хочет объединить три нефтегазовые компании страны для "защиты от враждебного поглощения"

Правительство Польши к концу марта завершит первичный анализ перспектив слияния трех крупнейших польских нефтегазовых компаний — PKN Orlen, Grupa Lotos и PGNiG, сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление польского министра финансов Давида Яцкевича. По его словам, вслед за рассмотрением различных вариантов консолидации активов будет принято решение о целесообразности этого шага.

«Мы хотим защитить активы государства от потенциально враждебного поглощения», — объяснил действия правительства Яцкевич, заверив, что у властей нет планов делистинга компаний, торгующихся на Варшавской бирже. В понедельник акции PGNiG упали на 2,7% — до минимума за последние 11 месяцев. Стоимость бумаг Lotos снизилась на 0,1%, а PKN — на 0,7%.

Общая рыночная капитализация PKN, Lotos и PGNiG составляет более 59 млрд злотых (примерно $14,7 млрд по текущему курсу). Эти компании контролируют практически весь польский импорт нефти и газа, которые поставляются главным образом из России, а также доминируют на рынке нефтепереработки и розничной торговли нефтепродуктами, пишет РБК.

Все три компании контролируются государством, которое имеет 72% в PGNiG, 53% — в Lotos и 27% — в PKN Orlen. У PKN и Lotos есть НПЗ в Польше, PGNiG и Lotos владеют месторождениями у побережья Норвегии, что, по мнению аналитика Haitong Bank в Варшаве Лукаша Янчака, позволит в случае слияния этих бизнесов использовать эффект синергии.

Аналитик варшавского офиса Ipopema Securities Войцех Козловский считает, что главным кандидатом на враждебное поглощение может стать PKN Orlen, крупнейшая в стране по объему выручки. Для защиты от таких действий, полагает он, имело бы смысл слияние PKN с Lotos и их дальнейшее приобретение компанией PGNiG.

Новое польское правительство поставило задачу снизить энергозависимость от российского импорта и назначило представителей правящей партии «Право и справедливость» руководителями PKN Orlen и PGNiG, напоминает Bloomberg.

Осенью 2015 года Orlen и Lotos стали покупать нефть у Саудовской Аравии, сократив поставки из России. По данным за 2014 год, российская нефть занимает примерно 73,45% от общего объема импорта, а объем поставок энергоносителей из России достигает $14,6 млрд. PGNiG в мае 2015 года подала иск к «Газпрому» и «Газпром экспорту» в Стокгольмский арбитраж, требуя снизить цены на газ.