Лондон начал первый процесс по делу о махинациях с межбанковской ставкой

Одиннадцать бывших сотрудников Deutsche Bank, Barclays и Societe Generale станут первыми обвиняемыми по делу о махинациях с межбанковской ставкой Euribor, по которой устанавливаются процентные ставки на большое количество финансовых продуктов, включая ипотечные займы, пишет Рейтер.

Международные расследования махинаций со ставками уже обошлись банкам примерно в $9 миллиардов, потраченных на решение регуляционных вопросов. Более 30 человек были привлечены к ответственности.

Межбанковские ставки Euribor и Libor, определяющие стоимость, по которой банки выдают друг другу кредиты, являются ключевыми для финансовых продуктов общим объемом более $450 триллионов.

Судебные разбирательства в Лондоне начинаются спустя более трёх лет после того, как в 2012 году британский банк Barclays признал, что его трейдеры пытались манипулировать ставками Libor и Euribor в период с 2005 по 2009 годы. Barclays был оштрафован на $450 миллионов.

С тех пор ещё 10 крупных финансовых институтов в Европе и США получили штрафы за причастность к скандалу, в том числе UBS , Lloyds, JPMorgan, Citigroup и ICAP.

Deutsche Bank был вынужден выплатить рекордный штраф в размере $2,5 миллиарда в прошлом апреле. В рамках договорённости, сотрудники лондонского подразделения банка признали себя виновными в мошенничестве с использованием электронных средств, а материнская компания заключила соглашение об отсрочке судебного преследования.