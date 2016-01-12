Биржи Китая перешли к росту на фоне стабилизации юаня

Китайские фондовые индексы закрыли торги вторника ростом, поскольку общая обеспокоенность инвесторов относительно состояния экономики страны постепенно начинает спадать на фоне стабилизации курса юаня к доллару, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite поднялся на 0,2%, до 3022,86 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite вырос на 0,39%, до 1855,39 пункта, пишет Прайм.

Опасения инвесторов за китайскую экономику возникли после того, как Народный банк Китая ослабил позиции юаня к доллару в первую неделю 2016 года более чем на 1,5%. Это стало крупнейшим изменением курса национальной валюты КНР с августа 2015 года, когда девальвация юаня сильнейшим образом отразилась на мировых фондовых рынках. Однако в пятницу китайский ЦБ повысил курс юаня к доллару до 6,5636 с 6,5646 юаня днем ранее. В понедельник регулятор продолжил укрепление юаня, установив курс на отметке 6,5626 юаня за доллар.

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Во вторник юань в целом сохранил позиции предыдущей торговой сессии, установившись на отметке 6,5628 юаня за доллар.

Стабилизация юаня третью торговую сессию подряд слегка ослабила обеспокоенность участников торгов, что Китай позволит юаню снижаться и дальше, стремясь поддержать экспортеров и сохранить конкурентоспособность на региональном рынке.