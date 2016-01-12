Эксперты МВФ начали двухнедельную работу в Нацкомиссии по ценным бумагам

Миссия технической помощи экспертов Международного валютного фонда (МВФ) с 11 по 22 января будет проводить консультации в Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) по усовершенствованию системы регулирования и надсмотра за рынком капитала в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии.

«В течение двух недель специалисты МВФ обсудят вопросы повышения требований к раскрытию информации на рынке капитала и прозрачности деятельности участников рынка, усовершенствования порядка эмиссии ценных бумаг, санкций при правонарушениях на рынке капитала, в том числе использовании инсайдерской информации и манипулировании ценами», - отметила пресс-служба.

Глава регулятора Тимур Хромаев сообщил, что сотрудничество с МВФ является предпосылкой создания полноценного рынка капитала в Украине с регулированием в соответствии с международными стандартами.

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Как сообщал УНИАН, с 13 по 27 июля международные эксперты оценивали достаточность операционной и финансовой самостоятельности НКЦБФР, ее полномочия в сфере правоприменения и международного сотрудничества.

По результатам работы миссии был сформирован отчет, в соответствии с которым МВФ рекомендовал Украине изменить законодательство с целью расширения инспекционных полномочий Нацкомиссии по ценным бумагам на проведение независимых проверок деятельности компаний на рынке ценных бумаг.